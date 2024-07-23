Необхідно відбирати гнучкі гілки з темно-зеленим листям

Розмножувати лохину зеленими живцями найкраще у липні. Такий спосіб чудово підійде не тільки для досвідчених садівників, а й для початківців. Про особливості розмноження кущів лохини за допомогою живцювання пише Fermerstvo.

Заготівлю зелених живців починають на початку або середини липня. Використання пагонів, що недостатньо визріли, підвищує ризик ураження хворобами. Живці можуть засохнути. Якщо ж почати заготівлю посадкового матеріалу пізно, у саджанців знизиться здатність до формування коренів.

Необхідно відбирати гнучкі гілки з темно-зеленим листям. Це мають бути пагони першого та вищого порядків розгалуження. Оптимальна довжина живців 6-12 см, їх необхідно відламати разом із зав’язками.

Етапи живцювання:

У нижній частині кожного живця видаляють кору, що відшаровується. На 2-3 нижніх листках зрізають частину листової тканини, залишаючи 1/3 пластини. Нижню частину живців обробляють стимулятором росту. Потім посадковий матеріал висаджують у теплицю і накривають плівкою.

Грядка має бути добре дренованою. Найбільш підходящий субстрат – суміш торфу з річковим піском у рівних пропорціях. За день до посадки ґрунт проливають теплою водою і накривають плівкою. Через місяць у живців почне з'являтися коріння. Остаточно зняти укриття можна через 2-3 місяці. У цей же період проводять підживлення сірчанокислим амонієм (10 г на 1 кв.м). На постійне місце в глибину рослину висаджують на початку наступного сезону.