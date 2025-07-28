Однією з основних причин розтріскування є різкі зміни у зволоженні ґрунту

Розтріскування помідорів – поширена проблема, яка здатна зіпсувати не лише зовнішній вигляд плодів, а й знизити їхню якість та врожайність. Через пошкоджену шкірку плоди стають вразливими до грибкових і бактеріальних захворювань, що прискорює процес гниття. Однак уникнути цього можна, якщо дотримуватись правильної агротехніки та вчасно реагувати на сигнали рослини. Детальніше про це пише «Школа життя».

Однією з основних причин розтріскування є різкі зміни у зволоженні ґрунту. Коли після тривалої посухи проводиться рясний полив, плоди починають стрімко набирати вологу, а шкірка не встигає адаптуватися до нових розмірів, у результаті з’являються тріщини. Щоб цього не сталося, поливати томати слід рівномірно й регулярно. У спекотні дні краще поливати частіше, але меншими порціями – це дозволить підтримувати стабільний рівень вологості ґрунту.

Ще один важливий аспект – склад ґрунту та живлення. Надлишок азоту в поєднанні з нестачею калію сприяє м’якому зростанню тканин плоду, які легко пошкоджуються. Тому варто уважно стежити за живленням рослин і вчасно вносити калійні добрива. Оптимально використовувати сульфат калію або золу, які зміцнюють клітинні стінки і підвищують стійкість плодів до тріскання. Водночас не рекомендується перевищувати норму азотних добрив, краще обрати комплексні засоби з правильним співвідношенням елементів.

Різкі перепади температур між днем і ніччю – ще один стресовий фактор для томатів. Особливо це актуально для рослин у теплицях, де вдень може бути спекотно, а вночі – значно прохолодніше. Щоб зменшити коливання температур, слід провітрювати парники в денний час і закривати їх на ніч, зберігаючи тепло. У відкритому ґрунті зменшити стрес допомагає мульчування, яке стабілізує температуру навколо кореневої системи.

Окрім кліматичних і агротехнічних факторів, важливу роль відіграє й сорт томатів. Деякі гібриди мають товстішу та еластичнішу шкірку, завдяки чому краще витримують зміни умов вирощування. Обираючи сорти, звертайте увагу на їхню стійкість до розтріскування – ця характеристика часто вказується на упаковці насіння.

Варто також подбати про збереження вологи в ґрунті. Для цього добре підходить мульчування скошеною травою, соломою або торфом. Шар мульчі в 5-10 см не лише зменшує випаровування, а й захищає коріння від перегріву та бур’янів. Завдяки цьому рослина менше страждає від стресу і має стабільні умови для росту.

Не менш важливо регулярно оглядати рослини. Своєчасне виявлення хвороб або шкідників дозволить вчасно вжити заходів, адже ослаблені томати гірше реагують на стресові ситуації, у тому числі й на зміну вологості. Якщо деякі плоди вже потріскалися, краще одразу їх зібрати. Це запобігатиме поширенню інфекцій на сусідні помідори. Зібрані пошкоджені плоди можна використати для консервації, паст чи соусів.