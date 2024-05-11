Багато дачників стикаються із ситуацією, коли квіти полуниці починають чорніти. Звичайно, через це страждає майбутній урожай. З чим повʼязане почорніння квітів і як з цим боротися, розповідає Ukr.Media. Інфекції Багато інфекцій можуть призводити до плям і

Багато дачників стикаються із ситуацією, коли квіти полуниці починають чорніти. Звичайно, через це страждає майбутній урожай. З чим повʼязане почорніння квітів і як з цим боротися, розповідає Ukr.Media.

Інфекції

Багато інфекцій можуть призводити до плям і чорноти на листі та квітах. У цьому випадку вирішити проблему можна за допомогою видалення уражених частин та обробки кущів спеціальними засобами проти інфекцій.

Волога

Коли кущ полуниці отримує надмірну кількість вологи, це може викликати гниття кореневої системи та виникнення хвороб. Такі проблеми не найкраще позначаються на квітах. Вирішити цю проблему легко, відкоригувавши полив.

Негода

Зливи та надмірна вологість можуть негативно впливати на кущі полуниці. Для запобігання неприємним ситуаціям краще захищати полуницю за допомогою укриттів, а також не висаджувати її в низинних місцях, де може бути застій води.