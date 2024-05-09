Гарне цвітіння – це ще не запорука гарного врожаю

Ранньою весною ми підживили полуницю азотним добривом, що дало їй потужне листя та забезпечило рясне цвітіння. Але для того, щоб усі ці ягоди налилися, полуниці потрібно допомогти іншим підживленням. Яким саме – розповідає «Флористікс».

Гарне цвітіння – це ще не запорука гарного врожаю. Через брак елементів живлення в ґрунті полуниця може скинути всі квіти. Щоб цього не сталося, потрібно підживити кущі гуматом калію. Однієї кілограмової пачки препарату вистачає не на один рік.

Гумат калію сприяє зростанню ягід. У листі полуниці вже накопичені необхідні для цього процесу пластичні речовини, а калій допоможе рослинам транспортувати їх у ягоди.

Розведіть препарат водою до кольору горіхового дерева. Міцніший розчин може припалити корінці полуниці. Можна додати до розчину органомінеральне добриво «Активейв», який допоможе акумулювати залишки поживних елементів в ґрунті, і рослини легко зможуть їх ввібрати. Витрата препарату – 7-15 мл на 10 л води залежно від ступеня виснаженості ґрунту. Добре розмішавши розчин, пролийте ним кущі під корінь.