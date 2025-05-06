Ковтуни зазвичай з’являються у місцях постійного тертя – за вухами, на лапах, холці

Ковтуни не лише псують зовнішній вигляд собаки, а й можуть спричинити значний дискомфорт та навіть біль. Причини їх виникнення можуть бути різними, проте якщо не вживати заходів, ситуація може суттєво погіршитись. Ukr.Media розповідає, як уникнути появи ковтунів та звідки вони беруться.

Чому утворюються ковтуни у собак?

Ковтуни виникають не лише через відсутність догляду. Іноді причина криється в невідповідних гігієнічних засобах, інтенсивному линянні або проблемах зі здоров’ям.

Основні причини:

Нерегулярний та неправильний догляд. Якщо господар не займається зовнішнім виглядом улюбленця, рано чи пізно шерсть почне тьмяніти й збиватися в ковтуни. Також на утворення ковтунів впливають і засоби для догляду. Незбалансований раціон. На стан шерсті улюбленця також впливає те, чи отримує він необхідні корисні елементи з їжею. Тому, якщо раціон собаки незбалансований, шерсть може почати випадати, збиватися в ковтуни та ставати сухою. Проблеми зі шкірою. При дерматиті та інших проблемах шкіра стає вразливою для різних інфекцій, які призводять до погіршення стану шкірних покривів та появи ковтунів. Паразити. Шкірні паразити також впливають на стан шкіри та шерсті тварини. Через це погіршується її якість, а шерсть починає збиватись в ковтуни.

Як запобігти утворенню ковтунів

Ковтуни зазвичай з’являються у місцях постійного тертя – за вухами, на лапах, холці. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно: