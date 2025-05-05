Випадіння шерсті в основі хвоста може свідчити про алергічну реакцію, наприклад, атопічний дерматит

Власники собак іноді помічають, що у їхнього улюбленця починає випадати шерсть з хвоста. Це може бути сигналом про проблеми, які потребують уваги. Ukr.Media розповідає про можливі причини випадіння шерсті на хвості.

Перш за все, на що потрібно звернути увагу – чи гризе собака паралельно з цим свій хвіст. Якщо спостерігаються почервоніння шкіри та ранки, це може свідчити про те, що на хвості собаки оселилися блохи, які викликають подразнення та свербіж у собаки. У такому разі варто звернутися до ветеринара, який призначить відповідне лікування.

Випадіння шерсті в основі хвоста може свідчити про алергічну реакцію, наприклад, атопічний дерматит. Цю проблему можна вирішити правильним режимом харчування та консультацією у ветеринара.

Якщо випадіння шерсті з хвоста супроводжується катанням по підлозі, тоді справа може бути в запаленні залоз або наявності кишкових глистів, які можуть викликати запалення. в обох випадках варто звернутися до ветлікаря, який підбере оптимальне лікування.