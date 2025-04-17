Бегонії – тропічні рослини, які потребують високої вологості повітря

​Бегонія – це не просто кімнатна рослина, а справжня прикраса будь-якого інтер'єру. Її яскраві квіти та декоративне листя здатні створити атмосферу тепла та затишку. Однак, навіть досвідчені квітникарі іноді стикаються з проблемою: листя бегонії починає сохнути. Це може бути сигналом про порушення умов догляду. «Яскрава клумба» пише про основні причини цього явища та способи їх усунення.​

Причини сохнення листя бегонії

Неправильний полив

Бегонії не люблять надмірного зволоження. Застій води в ґрунті може призвести до загнивання коренів, що, у свою чергу, викликає пожовтіння та засихання листя. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту висохне, і обов'язково забезпечте хороший дренаж у горщику.​

Сухе повітря

Бегонії – тропічні рослини, які потребують високої вологості повітря. Опалення в оселі, особливо взимку, може значно знижувати вологість, що призводить до висихання листя. Регулярне обприскування рослини, використання зволожувачів повітря або розміщення ємностей з водою поруч допоможе підтримати необхідний рівень вологості.

Неправильне освітлення

Бегонії потребують яскравого, але розсіяного світла. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на листі, що проявляється у вигляді коричневих плям та засихання. Розміщуйте рослину на південному-східному або південному-західному вікні, де вона отримає достатньо світла без прямого сонця.

Нестача поживних речовин

Недостатнє або нерегулярне підживлення може призвести до дефіциту необхідних елементів, що негативно позначається на стані листя. Використовуйте спеціальні добрива для бегоній, дотримуючись рекомендацій щодо дозування та частоти внесення.​

Шкідники та хвороби

Павутинні кліщі, борошнисті червці та інші шкідники можуть висмоктувати сік з листя, що призводить до їх пожовтіння та засихання. Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників та обробляйте її відповідними засобами захисту.​

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