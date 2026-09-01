Збудники хвороби особливо активно поширюються за теплої та вологої погоди

Моніліоз є одним із найпоширеніших захворювань плодових культур. На яблунях він найчастіше проявляється у вигляді плодової гнилі: на яблуках з’являються бурі плями, які швидко збільшуються, а згодом на поверхні утворюються світлі подушечки зі спорами грибка. Уражені плоди стають м’якими, засихають і перетворюються на так звані мумії, які можуть залишатися на гілках протягом тривалого часу. Як виявити хворобу завчасно, пише «Яскрава клумба».

Збудники хвороби особливо активно поширюються за теплої та вологої погоди. Потрапити всередину плода грибок може через пошкодження шкірки, тріщини, місця укусів комах або механічні травми.

Як розпізнати моніліоз на яблуні

Перші ознаки захворювання зазвичай помітні на окремих плодах. Спочатку на яблуці з’являється невелика коричнева пляма, яка поступово розростається. За сприятливих для грибка умов ураження швидко охоплює значну частину плода.

Згодом яблуко повністю буріє, його м’якуш розм’якшується, а на шкірці з’являються світлі або кремові круглі утворення зі спорами. Плід може опасти або висохнути прямо на дереві.

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Особливо небезпечними є муміфіковані яблука, які залишаються висіти на гілках. Вони стають джерелом інфекції для нового врожаю, тому восени їх потрібно обов’язково знімати.

Чому яблука починають гнити

Найчастіше грибкова інфекція потрапляє в яблуко через пошкоджену шкірку. Причиною таких пошкоджень можуть бути яблунева плодожерка, інші шкідники, град, птахи або необережне поводження з плодами.

Ризик розвитку гнилі також підвищується, якщо яблука уражені паршею. Плями та тріщини на шкірці полегшують проникнення збудників усередину плода.

Ще однією причиною пошкодження плодів можуть бути різкі зміни вологості ґрунту. Після тривалої посухи рясний дощ здатен спричинити розтріскування яблук, через що вони стають більш вразливими до інфекцій.

Загущена крона також створює сприятливе середовище для поширення хвороби. Якщо між гілками погано циркулює повітря, після дощу волога довше затримується на плодах і листі.

Як боротися з моніліозом яблуні

Починайте боротьбу із захворюванням із санітарних заходів. Регулярно оглядайте яблуні та одразу знімайте плоди з ознаками гнилі. Не залишайте їх під деревами, адже вони можуть стати джерелом повторного зараження.

Восени ретельно приберіть із крони всі муміфіковані яблука. Зберіть також опалі плоди та рослинні рештки з-під дерев. Не залишайте заражені яблука до весни.

Проводьте санітарне обрізування та проріджуйте крону. Це покращить циркуляцію повітря і допоможе швидше висихати плодам після опадів.

Слідкуйте за поливом, особливо під час тривалих посушливих періодів. Не допускайте різких перепадів вологості ґрунту, які можуть сприяти розтріскуванню плодів.

Вчасно захищайте яблуні від шкідників. Чим менше пошкоджень буде на плодах, тим складніше збудникам гнилі проникнути всередину.

Чим обробити яблуню від моніліозу

Самих народних засобів для надійного захисту яблуні від моніліозу недостатньо. Основу захисту становлять профілактичні заходи та своєчасне застосування дозволених для плодових культур фунгіцидів.

Навесні проводьте профілактичні обробки проти комплексу грибкових захворювань відповідно до інструкції конкретного препарату. Особливу увагу приділяйте захисту від парші, оскільки пошкодження плодів цим захворюванням можуть полегшувати проникнення збудників плодової гнилі.

У період вегетації за необхідності використовуйте фунгіциди, дозволені для яблунь. Чергуйте препарати з різними діючими речовинами, якщо це передбачено схемою захисту, щоб зменшити ризик формування стійкості у збудників хвороб.

Обов’язково дотримуйтеся дозування, кількості обробок і строків очікування, зазначених на етикетці препарату. Не проводьте обробки безпосередньо перед збиранням урожаю, якщо це суперечить установленому строку очікування.

Як захистити яблуню восени

Після завершення плодоношення продовжуйте санітарний догляд за садом. Зніміть із дерев усі хворі та муміфіковані яблука, приберіть опалі плоди та обріжте сухі чи уражені гілки.

Після листопаду уважно огляньте кору та крону. Заражені рослинні рештки не варто залишати під деревом, оскільки вони можуть стати джерелом інфекції наступного сезону.

Осінні обробки проводьте лише препаратами, дозволеними для використання у відповідний період, і суворо дотримуйтеся рекомендацій виробника. Комплексний догляд протягом усього сезону значно ефективніший, ніж спроба врятувати врожай тоді, коли більшість яблук уже почала гнити.