Біла піна або тонкий наліт на поверхні меду – це природне явище

Біла пінка на поверхні меду може здатися дивною, але насправді не варто хвилюватися. «Майстерня Ідей» розповідає, чому така піна з’являється та чи поганий це знак.

Чому утворюється піна?

Біла піна або тонкий наліт на поверхні меду – це природне явище. Вона утворюється через натуральну глюкозу, яка кристалізується на поверхні, та залишки пилку, воску і ферментів, які присутні у сирому, необробленому меді.

Також причиною утворення піни може бути перепад температури. При зберіганні меду в прохолодному місці процес прискорюється, тож піна може утворюватися.

Чи варто хвилюватися?

Біла піна на меді не означає, що продукт поганий. Навпаки – це ознака якості. Вона свідчить про те, що мед:

Натуральний. Він не був розведений або не піддавався тепловій обробці. Живий та свіжий. Він містить пилок та ферменти, які підвищують його поживну цінність. Без добавок. Піна не з’являється у меді, який розбавлений або оброблений.

Як поводитися з піною?

Білу піну можна вживати, вона має трохи солодкуватий смак та нагадує натуральні цукерки. Але ви можете її не їсти, якщо вона вам не до смаку.