Щоб уберегти троянди, достатньо виконати кілька простих дій

Жовтень у саду – не час для відпочинку, навіть якщо вже зібрано врожай овочів і викопано картоплю. Саме в цю пору троянди потребують особливої уваги, адже сезон дощів робить їх вразливими до небезпечних грибкових інфекцій. Одним із найпоширеніших захворювань є чорна плямистість, яка може суттєво послабити рослину й навіть призвести до її загибелі взимку. Як вберегти троянди, пише «24 Канал».

У вологу погоду ця хвороба проявляється появою темних плям на листі, після чого листки опадають. Збудники інфекції зберігаються на опалому листі, й під час дощу спори легко повертаються у ґрунт або на здорові частини рослини. Якщо їх не прибрати вчасно, хвороба повернеться наступного сезону з новою силою.

Щоб уберегти троянди, достатньо виконати кілька простих дій. Найперше – регулярно прибирайте все опале листя біля кущів і не залишайте його зимувати в саду. Також варто обрізати всі уражені стебла та гілки, щоб не дати хворобі поширюватися. Для додаткового захисту ґрунт навколо кущів можна замульчувати деревною тріскою, корою або іншим органічним матеріалом. Це допоможе зменшити вологість біля основи рослини і створить бар’єр для спор.

Окрім механічного прибирання, у жовтні доречно скористатися й природними засобами. Для профілактики грибкових захворювань добре підходить обприскування розчином харчової соди, молока або олії німу. Ці натуральні речовини зупиняють розвиток інфекцій без шкоди для рослин і навколишнього середовища.

Цікавим доповненням до догляду може стати використання подрібненої кукурудзи. Вона покращує дренаж ґрунту, знижує вологість біля кущів і, що важливо, містить природний грибок – біопестицид, який пригнічує розвиток патогенів. Її можна розсипати біля основи троянд перед мульчуванням.