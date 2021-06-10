«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 10 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 10 червня:
- УЄФА проти гасла «Героям слава!». За добу до початку чемпіонату Європи з футболу українській збірній доведеться змінювати форму. Обговоримо, як переплелися корупція і політика у футболі.
- До Львова приїхав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. З’ясуємо, в чому причина візиту і хто з львівських політиків може влитися в нову партію Разумкова.
- Державний банк продає з аукціону борги Львівського автобусного заводу. Дізнаємось, яке майбутнє чекає на майно підприємства, що колись було візитівкою Львова.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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