У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 10 червня:

УЄФА проти гасла «Героям слава!». За добу до початку чемпіонату Європи з футболу українській збірній доведеться змінювати форму. Обговоримо, як переплелися корупція і політика у футболі.

До Львова приїхав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. З’ясуємо, в чому причина візиту і хто з львівських політиків може влитися в нову партію Разумкова.

Державний банк продає з аукціону борги Львівського автобусного заводу. Дізнаємось, яке майбутнє чекає на майно підприємства, що колись було візитівкою Львова.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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