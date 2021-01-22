У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 22 січня:

Попереду останні вихідні січневого локдауну. У понеділок, 25 січня, жорсткий карантин завершиться. Обговоримо, чи вплинули обмеження на поширення коронавірусу в Україні і на Львівщині зокрема.

У Львівській міській раді сьогодні гаряче дебатували навколо бюджету розвитку на цей рік. Дізнаємось, чи вистачить грошей на розвиток міста і всієї Львівської громади. І чи готові депутати підтримати запропонований проект бюджету.

А Наталія і Ярослав Дубневичі ділять майно після 30 років шлюбу. Дружина Ярослава Дубневича подала до суду на чоловіка. Позов стосується поділу спільно нажитого майна.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».