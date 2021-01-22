Трьох нових голів РДА, за даними ZAXID.NET, вже погодили в Офісі президента

Голова Львівської ОДА Максим Козицький подав на розгляд Офісу президента кандидатури голів районних державних адміністрацій, які сформувалися після нового адмінподілу Львівщини (вся територія області розділена на сім районів). Трьох кандидатів, за даними ZAXID.NET, уже погодили, ще чотирьох претендентів – розглядають. Офіційного розпорядження про нові призначення президент Володимир Зеленський ще не підписав.

Оприлюднювати імена та прізвища кандидатів на голів РДА, яких подали на розгляд президенту Володимиру Зеленському, в ЛОДА відмовились. Однак, як уточнив ZAXID.NET Максим Козицький, серед них є кілька чинних голів РДА, які очолювали райони до реформи.

«Частина кандидатур, які я подав на розгляд, – це чинні голови РДА, які зарекомендували себе на посаді як професіонали. Зі всіма кандидатами проводять співбесіди в Офісі президента та Кабміні. Остаточне рішення приймає президент. Тому чекаємо на розпорядження президента», – сказав Максим Козицький.

За інформацією джерел ZAXID.NET у Офісі президента, погодженими можна вважати кандидатури на голів Самбірської, Золочівської та Стрийської РДА. Зокрема Самбірську РДА очолить чинний голова Іван Ільчишин, Золочівську РДА – також нинішній керівник Василь Маркевич, а Стрийську РДА – голова колишньої Сколівської РДА Богдан Янко.

Решта четверо кандидатів ще проходять співбесіди в ОП, їхні прізвища також не розголошують – мова йде про укрупнені Дрогобицький і Яворівський райони, а також про новостворені Червоноградський і Львівський райони.