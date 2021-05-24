У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 24 травня:

Триває суд у справі «левандівського» педофіла. Обвинуваченого у зґвалтуванні хлопчика захищають тітушки з оточення місцевого провокатора Остапа Стахіва. Дізнаємось, як минуло сьогоднішнє засідання резонансної справи.

Хто пожертвував майже три мільйони доларів на новий колегіум Українського католицького університету. Своїм внеском публічно похвалився лише народний депутат Порошенко. Обговоримо повний список меценатів.

У Львові далі обговорюють пам’ятник синові Моцарта. Сьогодні відбувся черговий раунд за участі ініціаторки проекту диригентки Оксани Линів. Опоненти закидають, що пам'ятник мали виконати місцеві скульптори. З’ясуємо, чи дійшли згоди учасники цієї дискусії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter