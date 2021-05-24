У кінці квітня голова ЛОДА Максим Козицький та нардеп з Львівщини Ростислав Тістик звинуватили голову НБУ Кирила Шевченка в тому, що він не підтримує реформи децентралізації. Причиною цьому стала суперечка за будинок НБУ на вулиці Коперника, 4 у Львові: новостворена Львівська РДА претендує на частину цього будинку, проте НБУ не дає поки що відповіді на їхній запит – ні позитивної, ні негативної.

ZAXID.NET дізнавався, чому створена ще в лютому Львівська РДА досі не має власного приміщення, чи може вона претендувати на приміщення на вулиці Коперника та на яких умовах, а також які альтернативні варіанти розглядає.

Рівняння з багатьма змінними

Поділ Львівської області на 7 районів замість 20 уряд погодив майже рік тому. Так з’явилися повністю нові Червоноградський та Львівський райони і відповідні райдержадміністрації. Голову Львівської РДА – Христину Замулу – президент призначив ще у лютому, Червоноградської – Андрія Дяченка – на початку квітня, проте досі вони не мають власних приміщень для роботи.

«Ми домовились із міським головою Червонограда про виділення приміщення неподалік центру під районну адміністрацію. У випадку з Львівським районом ідеться про Пустомити. Там же пленарні засідання проводить новоутворена Львівська районна рада», – говорив ZAXID.NET у січні керівник департаменту економічного розвитку ЛОДА Степан Куйбіда.

У результаті обидва варіанти відпали. Для Червоноградської РДА приміщення знайшлися у ДП «Львіввугілля». За словами Степана Куйбіди, вже є негласне схвалення від Міненерго передачі для потреб РДА колишніх адміністративних приміщень, які вже кілька років не використовуються, і зараз триває підготовка необхідних документів.

Із Львівською РДА ситуація складніша. Крім Пустомит, для неї розглядали багато інших альтернативних варіантів – зокрема, Дубляни і Брюховичі. Проте невдовзі закон про місцеві адміністрації мають викласти у новій редакції, яка вимагатиме, як каже Степан Куйбіда, розташування РДА у адміністративному центрі, тобто у випадку з Львівською РДА – у Львові.

«Ми не відкидали раніше повністю варіант Львова, але розуміли, що розміщення тут РДА стало б додатковим навантаженням для міста. Крім того, до Львівської ОТГ приєдналося багато населених пунктів, у яких звільнилися адміністративні приміщення, і сам Бог велів ними скористатися. Та потім ми побачили проект змін до закону про місцеві державні адміністрації. Загалом у цьому рівнянні Львівської РДА зараз є забагато змінних, а також суміжних структур, які теж мають трансформуватися», – говорить чиновник.

Банк-спаситель

Варіант на 1300 м2 знайшовся у центрі Львова – у будівлі Національного банку України. Зведена на початку минулого століття чудова п’ятиповерхова будівля за проектом архітекторів Юзефа Сосновського та Альфреда Захаревича є однією з архітектурних домінант вулиці Коперника. Фасад прикрашений скульптурами крилатого Меркурія та кінських голів, нижні вікна оздоблені вишуканими залізними гратами, а інтер’єр прикрашають розписи Каетана Стефановича та Зигмунта Розвадовського.

З 2015 року Нацбанк оптимізує своє нерухоме майно та передає частину будівель для управління іншим структурам. Будинок на вул. Коперника, 4 – не виключення: до грудня 2020 року п’ятим поверхом користувалися працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а тепер ці приміщення займають регіональні відділення Фонду держмайна та Антимонопольного комітету.

Ще частину приміщень першого, другого та четвертого поверхів – 1300 м2 – Нацбанк планує передати в оренду. Саме щодо них до Кирила Шевченка упродовж березня-квітня і зверталися Максим Козицький, Ростислав Тістик і Христина Замула, а також Фонд держмайна і Секретаріат Кабміну. Також на приміщення Нацбанку претендують Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін’юсту і Головне управління Держпраці Львівщини.

У НБУ повідомили ZAXID.NET, що зараз вивчають технічну можливість передачі в оренду цих приміщень, адже будівлю продовжує використовує і Нацбанк для власних потреб, що робить її режимним об’єктом і передбачає певні правила доступу.

«Важливо унеможливити неконтрольований доступ до приміщень, які використовуються для організації готівково-грошового обігу, забезпечити окремі шляхи евакуації відповідно до вимог пожежної-безпеки тощо. Обмеженість доступу та дотримання правил перебування є одним із важливих принципів, відповідно до яких можливе спільне використання приміщень», – йдеться у письмовій відповіді НБУ на запит ZAXID.NET.

У відповіді також підкреслюється, що НБУ не несе відповідальності за організацію процесу роботи місцевих органів влади не несуть, а при передачі в оренду існуючих приміщень НБУ враховуватимуть готовність потенційного орендаря забезпечити необхідне розмежування приміщень або ж відшкодувати витрати на це.

«Думаю, що в кошторисі РДА навряд є такі призначення. Скоріше за все, ми будемо говорити з нашою бюджетною комісією, щоб взяти ці гроші з обласного бюджету. Та поки що це гадання на кавовій гущі, адже якщо це питання кількох десятків тисяч гривень – це має бути підйомно для РДА, але якщо йдеться вже про реконструкцію будівлі – це вже зовсім інші суми», – каже Степан Куйбіда.

Розкидані по містах

Львівський район – найбільший в області, тож і штат РДА тут відповідний – 255 людей. За словами Христини Замули, зараз вже набрали 70 чиновників, які, поки ще немає приміщення для РДА, працюють у колишніх райцентрах. Скільки площі потребує загалом РДА, вона сказати не змогла.

Степан Куйбіда зазначає, що 255 людей – це гранична чисельність штату, і це не означає, що його повинні повністю заповнити.

«Це такий "зазор", щоб за потреби РДА могла добрати людей, аби виконувати якісь завдання швидше. Допоки відбувається трансформація РДА, цих [70] людей, які є зараз, є достатньо. Крім того, ми розуміємо, що в перспективі 2-3 місяців ми будемо мати новий закон про державні адміністрації», – пояснює він.

Приміщень НБУ для потреб цієї частини штату має вистачити, тож у ЛОДА і РДА сподіваються (і чекають) на позитивну відповідь від Нацбанку. Оскільки чекання триває вже кілька місяців, ЛОДА звернулася до Фонду держмайна щодо пошуку альтернативних варіантів. Також розглядається варіант оренди вільних приміщень НДІ «Система» у центрі Львова.