Наприкінці лютого цього року вперше створено найбільшу районну адміністрацію нашої області – Львівську. 26.02.2021 розпорядженням Президента України Володимира Зеленського призначено і першого голову цієї РДА. Відразу постало питання щодо розміщення новоствореної адміністрації.

Вже кілька років у Національному банку України існує практика передачі власних об’єктів нерухомості до сфери управління інших державних органів. Причиною таких рішень є зменшення витрат на утримання нерухомого майна НБУ, яке не використовується. І це логічно, бо головними завданнями Нацбанку є монетарна політика та забезпечення фінансової стабільності країни. Там мають думати про курс гривні, а не про те, як оплатити «комуналку» своїх незадіяних активів.

Зважаючи на всі ці фактори, на початку березня я офіційно звернувся до Голови Національного банку України Кирила Шевченка з проханням розглянути можливість передачі приміщень площею 1300 м2, які знаходяться у центрі міста, для потреб новоствореного адміністративного центру. Ці приміщення перебувають у власності Нацбанку, але зараз пустують і фактично використовуються неефективно.

На сьогодні Львівська облдержадміністрація не отримала жодної відповіді від пана Кирила Шевченка. Вже два місяці Львівська РДА не може банально розпочати свою роботу, оскільки робочі місця для працівників відсутні.

Фактично через двомісячне мовчання очільника НБУ ускладнюється завершення процесів децентралізації, а також виконання вимог Кабінету Міністрів України щодо реорганізації Львівської РДА та її розміщення в адміністративному центрі. Тому в мене виникає кілька питань. Очільник НБУ навмисне затягує процес, бо чекає на «правильну» структуру, щоб їй передати приміщення? І своєю позицією не підтримує реформи децентралізації? Реформи, яку вважають чи не найуспішнішою в Україні.

Якщо Кирило Шевченко вже два місяці не може прийняти банального рішення стосовно незадіяного майна установи, яку сам ж очолює, то як тоді він вирішує інші питання центробанку? Питання зовсім небанальні і які впливають на фінансове життя всієї країни.

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