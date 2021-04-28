У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 28 квітня:

Львівщина б’є рекорди зі щеплень проти коронавірусу. Наш регіон лідирує разом зі столицею країни. Дізнаємось найновіші показники кампанії вакцинації.

В одному з львівських скверів з’явилася незаконна капличка. Її без дозволів спорудив місцевий священик. Мешканці виступили проти захоплення землі. Обговоримо з директором департаменту «Адміністрація міського голови» Євгеном Бойком, чи має церква індульгенцію на самобуди.

Маємо нові рейтинги львівських політиків і партій. Рейтинг Синютки падає, погані справи у партії «Голос». А «Свобода» повернулася у трійку лідерів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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