Незаконну каплицю збудували на вул. Малоголосківській біля будинку №30

Священик Православної церкви України (ПЦУ) Олексій Леонов незаконно встановив вагон оббитий деревом у районі Під Голоском у Львові, облаштувавши там каплицю. Обурені такою ситуацією мешканці звернулися за поясненнями у Шевченківську районну адміністрацію. У мерії оперативно з’ясували, що священик провів усі роботи без жодних дозволів.

У понеділок, 26 квітня, місцеві мешканці району Під Голоском помітили, що у сквері на вул. Малоголосківській неподалік будинку №30 монтують дерев’яну каплицю. Мешканці одразу звернулися у Шевченківську районну адміністрацію, адже будівля виглядала недбало, і у них з'явились підозри, що роботи ведуться незаконно.

Судячи з фотографій, каплицю облаштувати зі старого будівельного вагончика, оббивши її дерев’яними панелями.

«Ця земельна ділянка є у власності громади міста, є комунальною. Священик, не маючи жодного дозвільного документа: ні містобудівних умов і обмежень, ні оформленої земельної ділянки, встановив фактично МАФ оббитий деревом», – розповіла ZAXID.NET керівниця Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

Споруду у вигляді каплиці поставив священик ПЦУ (Львівська єпархія) отець Олексій Леонов – керівник Релігійної громади парафії святителя Миколая у Шевченківському районі міста. Ця релігійна громада зареєстрована у квартирі багатоповерхівки на вул. Малоголосківській, 8д.

Представники мерії протягом двох днів намагались провести перемовини з отцем Олексієм Леоновим і переконати його привести в законні норми будівництво каплиці.

«Він сказав, що має релігійну громаду, і це саме громада просить встановити там культову споруду, щоб проводити релігійні богослужіння. Ми запропонували пройти законну процедуру, щоб показати позитивний приклад. Отець натомість сказав, що він священик і має намір там здійснювати богослужіння», – розповіла Надія Банах.

Керівник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко розповів ZAXID.NET, що спілкувався з приводу будівництва з митрополитом Львівським ПЦУ владикою Макарієм, і владика засудив дії отця Олексія Леонова, адже раніше приймалось рішення між церквами усіх конфесій про недопущення незаконного будівництва сакральних релігійних споруд в місті.

«Сьогодні діє Рада єпископів Львова, і усі рішення приймаються злагоджено. Кілька років тому був підписаний меморандум про те, що у місті не будують незаконно і не встановлюють сакральні будівлі і хрести без погоджень. І ця позиція владик до сьогодні дотримувалася і жодних таких дій не було вчинено. Мені прикро, що отець Олексій Леонов пішов на такий крок, порушуючи домовленість владик. Я мав спілкування з ним і з громадою, і на жаль, компромісного рішення не знайшли. Сподіваюся, що релігійна громада пройде законні процедури і отримає усі дозвільну документацію. Але те, що зараз встановлено на вулиці Малоголосківській, порушує усі домовленості Ради єпископів. І це найприкріше», – каже Євген Бойко.

За словами Надії Банах, представники райадміністрації продовжать перемовини з отцем Олексієм Леоновим ще завтра, 28 квітня. Якщо його категорична позиція не зміниться, то районна адміністрація звернеться до суду з позовом про примусовий демонтаж будівлі.

ZAXID.NET кілька разів телефонував до отця Олексія Леонова, щоб отримати коментар з приводу цієї ситуації, однак він не брав слухавку.