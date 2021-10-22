Парафія Святителя Миколая не має власної церкви у Львові й встановила самовільну капличку в районі Голоско

Виконком Львівської міськради зобов'язав релігійну громаду самостійно демонтувати або перенести незаконну каплицю в районі Голоско, яку навесні встановила парафія Святителя Миколая Львівської єпархії Православної церкви України (ПЦУ). Львівська єпархія пообіцяла за тиждень придумати, як вирішити проблему з незаконною спорудою, однак про її демонтаж зі сторони релігійної громади поки що не йдеться.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, цієї весни у будівельному вагончику на вул. Малоголосківській з’явилась каплиця, яку без дозволів облаштував священик ПЦУ Олексій Леонов. Після виходу публікації про цей випадок отець Олексій Леонов заявив ZAXID.NET, що готовий узаконити каплицю і отримати усі необхідні документи, однак перенести її він не може, бо не має куди.

Вже за місяць мешканці вул. Малоголосківської помітили, що замість знесення чи узаконення самобуду релігійна громада пофарбувала вагончик у білий колір, а на даху встановила золотий купол із хрестом.

Керівник департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Євген Бойко розповів ZAXID.NET, що отець Олексій Леонов уже неодноразово обіцяв знести незаконну споруду.

«Вагончик у вигляді сакральної споруди встановили ще весною і відтоді з громадою вели переговори, організовували зустрічі з мешканцями, шукали компроміс. Від релігійної громади були обіцянки привести земельну ділянку до попереднього стану, однак жодного кроку для цього так і не зробили», – розповів Євген Бойко.

Зрештою 22 жовтня на розгляд виконкому Львівської міськради винесли проект рішення, у якому йшлося про демонтаж або перенесення в інше місце нелегальної каплиці. Зробити це мала б сама релігійна громада або ж принаймні не перешкоджати демонтажу комунальниками.

Однак під час засідання виконкому декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк попросив міськраду дати ще тиждень, аби єпархія вирішила, як врегулювати цей конфлікт. Виконком погодився на цю пропозицію, а мер Андрій Садовий попросив священика назвати чіткі терміни вирішення проблеми через тиждень, під час наступного засідання виконкому.

Проте після завершення засідання виконкому у коментарі ZAXID.NET Олег Древняк заявив, що намір міськради домогтися демонтажу каплички – «це повернення до комуністичного режиму», тому єпархія буде шукати способи, як її узаконити.

«У нас є тиждень, упродовж якого ми будемо працювати над тим, щоб або легалізувати споруду, або щось інше. Будемо також спілкуватися з міською радою, громадою, активістами, які підсилюють увесь цей бунт. Звичайно, капличка не буде незаконною. Її або легалізують, або перенесуть», – сказав Олег Древняк.

За словами Євгена Бойка, міськрада неодноразово пропонувала релігійній громаді демонтувати чи перенести вагончик із цієї земельної ділянки, натомість отримати іншу ділянку під релігійну споруду законно. Крім цього, під час візиту Митрополита ПЦУ Епіфанія до Львова його запросили на зустріч із мешканцями і громадою, після якої він заявив, що будівництво церкви має бути законним.

Нагадаємо, що раніше представниками усіх релігійних конфесій уклали спільний меморанду про недопущення незаконного будівництва релігійних споруд у Львові.