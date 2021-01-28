«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 28 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 21:28 0
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 28 січня:
- Після кількох місяців перебування в критичному стані через ускладнення коронавірусу помер генерал міліції та СБУ Василь Пісний. Тривалий час його вважали одним із найвпливовіших людей на Львівщині.
- У Шевченківському гаю таки демонтували незаконну каплицю. Споруду на території музею почали будувати наприкінці минулого року. Лобіст цього самобуду отець Юстин Бойко назвав демонтаж каплиці не інакше, як «смертним вироком».
- Сьогодні перед громадою звітувало керівництво ще одного великого комунального підприємства. «Львівелектротранс» теж просить дофінансування з бюджету розвитку Львова. Про те, чи існує загроза зупинки електротранспорту через нестачу коштів, поговоримо із гостем – заступником директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрієм Білим.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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