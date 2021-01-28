У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 28 січня:

Після кількох місяців перебування в критичному стані через ускладнення коронавірусу помер генерал міліції та СБУ Василь Пісний. Тривалий час його вважали одним із найвпливовіших людей на Львівщині.

У Шевченківському гаю таки демонтували незаконну каплицю. Споруду на території музею почали будувати наприкінці минулого року. Лобіст цього самобуду отець Юстин Бойко назвав демонтаж каплиці не інакше, як «смертним вироком».

Сьогодні перед громадою звітувало керівництво ще одного великого комунального підприємства. «Львівелектротранс» теж просить дофінансування з бюджету розвитку Львова. Про те, чи існує загроза зупинки електротранспорту через нестачу коштів, поговоримо із гостем – заступником директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрієм Білим.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».