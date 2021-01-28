Василь Пісний помер вранці 28 січня 2020 року від ускладнень Covid-19

У четвер вранці у віці 58 років помер генерал-лейтенант міліції, екс-начальник міліції Львівщини та екс-заступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний. Про це повідомляють колеги Василя Пісного.

«Давайте помолимось. Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять», – повідомив у Facebook товариш Василя Пісного, екс-міліціонер Олег Рудницький.

«Сьогодні прийшла сумна звістка. 28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович», – йдеться у повідомленні на сторінці львівського осередку «Асоціації ветеранів МВС України».

Василь Пісний тривалий час перебував у важкому стані в лікарні через ускладнення Covid-19. У листопаді 2020 року деякі місцеві ЗМІ навіть помилково повідомили про його смерть, однак інформація виявилася неправдивою.

Василь Пісний народився у 1963 році на Тернопільщині. Очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, у 2008-2010 роках був начальником УМВСУ у Львівській області.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської облради від «Фронту змін», згодом обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради.

З березня 2014 до 4 січня 2015 року очолював Департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України, його призначення супроводжувалось акціями протесту у Львові. З вересня 2015 року до червня 2019 року працював заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Василь Пісний мав прізвисько «Антибіотик». 10 липня 1995 року Василя Пісного затримували за підозрою у рекеті і стосовно нього відкривали кримінальну справу за ч. 3 ст. 144 КК Української РСР. Після чого провів п'ять місяців у СІЗО. Справа була закрита за відсутністю в його діях складу злочину. Після оприлюднення цієї інформації Василь Пісний тривалий час безуспішно судився із ZAXID.NET.

Пісний отримав статус учасника бойових дій, провівши у зоні АТО три дні. Після інциденту з Володимиром Парасюком, коли Пісний отримав удар ногою в парламенті, він заявив, що написав офіційну заяву та відмовився від статусу учасника бойових дій.