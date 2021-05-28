У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 28 травня:

Підведемо підсумки весняної хвилі коронавірусу у Львові. Кількість смертей за три останні місяці справді вражає. А з понеділка розпочнеться кампанія вакцинації на стадіоні «Арена Львів».

А на місці занедбаного стадіону «Торпедо» може з’явитися спортивний комплекс для легкої атлетики. Яким він буде, мають визначити за допомогою архітектурного конкурсу. Однак на заваді реалізації проекту залишаються юридичні колізії з правом власності на об’єкти на території стадіону.

Після відновлення знищеної мозаїки магазину «Океан» для загального огляду відкрили ще одне стилістично подібне панно. Обговоримо причини, чому у Львові взялися за збереження арт-об’єктів радянської доби.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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