У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 30 червня:

Усі підтримують нашу футбольну збірну після неймовірної перемоги над шведами і виходу у чвертьфінал Євро. Навіть члени Кабінету Міністрів прийшли на засідання у жовто-синіх футболках. Оглянемо реакції наших політиків на футбольну звитягу.

Як у Львові розвивають інфраструктуру приміського транспорту. Дізнаємося, в яких районах міста можуть з’явитися нові автостанції і чи можливо побудувати їх за бюджетні гроші.

Брехати у деклараціях більше не можна. Верховна Рада на вимогу президента проголосувала один із найважливіших антикорупційних законів. Також народні депутати підтримали запуск судової реформи, а завтра розглянуть славнозвісний законопроект проти олігархів. Обговоримо, чи допоможуть ці закони зменшити рівень корупції у владі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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