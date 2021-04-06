У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 6 квітня:

Львів не купуватиме сто білоруських автобусів МАЗу. Мер Андрій Садовий хоче провести новий тендер на закупівлю транспорту. Дізнаємось про причини і можливі наслідки цього рішення.

Що означає рішення суду про можливий вихід села Малехів із Львівської об’єднаної громади. Про це поговоримо із заступником мера Львова Любомиром Зубачем.

А ще довідаємося актуальну ситуацію у львівських лікарнях. Там заповнено 70% місць пацієнтами з коронавірусом. Однак медики збільшують кількість ліжок і навіть відкривають нові відділення.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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