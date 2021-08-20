У Чорногорії посилили протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу. Нововведення, попередньо, діятимуть із 21 серпня до 10 вересня, повідомив у п’ятницю, 20 серпня, «Балканський оглядач».

Згідно з новими правилами, обмеження поширюються на громадян Чорногорії та іноземців, які не мають:

підтвердження вакцинації проти Covid-19 хоча б однією дозою;

негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону;

доказів перенесеної хвороби Covid-19 (після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген минуло не менше ніж 14 днів і не більше ніж 180 днів);

негативного експрес-тесту на антиген, зроблено не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

У разі відсутності цих документів людина повинна пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити на шостий день після в’їзду, якщо ПЛР-тест покаже відсутність інфекції.

Водночас ці обмеження не стосуються громадян Чорногорії та іноземців, які вʼїжджають із Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косова чи Північної Македонії.

Окрім цього, масові заходи (урочистості, дні народження, весілля) у закладах громадського харчування дозволено проводити, якщо всі присутні мають вказані вище документи. Виконувати живу музику в закладах громадського харчування, як і раніше, заборонено.

Ці ж документи вимагатимуть у відвідувачів театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей тощо. Похорони мають відбуватися у присутності до 10 осіб, які мають бути в захисних масках. Збиратися у відкритому громадському просторі (вулиці, площі, набережні) можна групами до 50 людей – у масках і з дотриманням дистанції. Крім того, уряд Чорногорії рекомендував обмежити тривалість шкільного уроку 30 хвилинами.

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня в Чорногорії посилили карантин – у ресторани та нічні клуби почали пускати лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію чи з негативним результатом тесту на коронавірус. При цьому в закладах харчування, розваг і культури повинні бути працівники, які перевіряють відповідні документи.

До слова, за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).