Цифрові Covid-сертифікати нарешті пройшли всі випробування і починають працювати

Євросоюз офіційно визнав українські цифрові Covid-сертифікати, про що ідеться на офіційному сайті ЄС. Згенерувати такий сертифікат у додатку «Дія» та подорожувати із ним за кордон українці зможуть вже найближчими днями, орієнтовно, із суботи, 21 серпня.

Інформація про визнання ЄС електронних Covid-сертифікатів українців з'явилась у четвер, 19 серпня. У Мінцифри повідомляють, що вже завершилось і бета-тестування сертифікатів, тож скористатись ними можна буде вже за кілька годин або днів.

«Ми надіслали оновлення в PlayMarket та AppStore та чекаємо від них підтвердження. Незабаром запустимо Covid-сертифікати в «Дії». Всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій сертифікат у застосунку в декілька кліків», – сказав під час брифінгу 20 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як отримати цифровий Covid-сертифікат

Щоб отримати цифровий сертифікат, потрібно буде:

в оновленій версії застосунку «Дія» обрати «Послуги»;

далі – пункт «Covid-сертифікати»;

натиснути «Згенерувати сертифікат».

Запит на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я до «Дії» потрібно буде підтвердити цифровим підписом, що можна отримати у тому ж мобільному додатку. Covid-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

Термін дії цифрового Covid-сертифікату у більшості країн наразі становить 180 днів, утім він може змінюватись – залежно від країни та нових медичних досліджень.

За словами Михайла Федорова, в додатку «Дія» також згодом з'являться Covid-сертифікати для внутрішнього користування. У них буде фото людини та дані про щеплення від коронавірусу.

У Мінцифри додали, що минулого тижня Україна приєдналася до продуктової інфраструктури Covid-сертифікатів ЄС – спільного середовища для всіх країн, що запускають власні Covid-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання. Тепер цифровий директорат ЄС надасть Україні доступ до gateway – інструменту, що дозволить перевіряти українські сертифікати іншим країнам під час подорожей.

В уряді нагадують, що перед поїздкою за кордон потрібно перевірити правила вїзду в ту чи ту країну. Зробити це можна на онлайн-мапі Міністерства закордонних справ.