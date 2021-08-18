Уряд послабив правила в’їзду в Україну

Кабінет міністрів України дозволив людям з Covid-сертифікатами про щеплення однією або кількома дозами вакцин від коронавірусу, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, або особам, які мають документ про одужання від Covid-19, не проходити самоізоляцію після перетину державного кордону. Відповідні зміни в карантинну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, 18 серпня.

Як зазначає агенція «Інтерфакс-Україна», раніше для безперешкодного перетину кордону необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.

Документ також вносить зміни в додаток до порядку формування та використання Covid-сертифіката. Зокрема, до переліку вакцин додали препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson.

Зазначимо, що для повного щеплення від Covid-19 необхідно отримати дві дози вакцини, за винятком препарату Janssen: у цьому випадку отримання однієї дози вважається повним курсом щеплення від коронавірусу.

Додамо, що саме вакциною Janssen Угорщина вакцинує на кордоні жителів Закарпаття.