Заступник міського голови Маріуполя Донецької області Сергій Орлов заявив, що якщо до кінця 2021 року персонал підприємств сфери обслуговування у місті не пройде вакцинацію проти коронавірусу, то ці заклади закриють.

Як повідомила у вівторок, 17 серпня, прес-служба Маріупольської міськради, під час зустрічі з підприємцями міста посадовець нагадав, що ринки, магазини та торгові мережі сильно постраждали від карантину під час минулого спалаху коронавірусу.

«Ваша робота безпосередньо пов'язана з прямою комунікацією з людьми, тому всі працівники мають бути вакциновані. Адже сьогодні це єдина можливість захистити себе та покупців», – сказав Орлов і додав, що якщо персонал не буде вакциновано, то підприємства сфери обслуговування та ринки будуть зачинені, оскільки це небезпечно для відвідувачів.

Директор департаменту охорони здоров'я Маріуполя Андрій Ремпель розповів, що за планом вакцинації до 1 вересня щеплення мають зробити 25% дорослого населення, до 1 листопада – 50%, а до кінця року – 75%.

За словами Ремпеля, міська влада Маріуполя навіть готова організувати виїзні бригади лікарів на підприємства чи ринки.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого цього року. За цей час першу дозу вакцини отримали 4793098 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, 2791305. Усього зробили 7584403 щеплення. Їх роблять препаратами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Як нагадує «Громадське», план вакцинації передбачає, що в серпні мають зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня – понад 8 млн щомісяця. Упродовж останніх кількох тижнів в Україні щодня збільшують темпи щеплень.