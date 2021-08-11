Під час вакцинації трудових колективів можна зробити щеплення і їхнім родичам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Для запису на вакцинацію колективів, де понад 50 охочих, необхідно звернутися за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Крім того, ми дозволили вакцинувати членів родини одночасно з колективом», – повідомив міністр.

Він наголосив, що у випадку введення жорстких карантинних обмежень вакцинація трудових колективів дозволить їм продовжувати працювати.

«Уже понад 2 тис. колективів щеплені від Covid-19 та захищені від важкої форми коронавірусної хвороби. За 9 серпня 2021 року записалося 17 колективів (1472 особи), за весь період – 4672 колективи (569031 особа). Вакцинуйтесь, встигніть захиститися до нової хвилі Covid-19!», – закликав Ляшко.

Ляшко наголосив, що за останні три місяці лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Зауважимо, що всього від початку вакцинувальної кампанії в Україні щеплено 4220770 людей, з них отримали одну дозу – 4220768 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2457958 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6678726 щеплень.