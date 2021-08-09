Через епідеміологічну ситуацію, карантин можуть продовжити ще на два місяці

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме подовжити адаптивний карантин на території України ще на два місяці. Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

«Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом міністрів», – наголосив він.

За його словами, у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

Ляшко зазначив, що лише в деяких регіонах освітян вакциновано більше ніж 50%.

Нагадаємо, що у червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Наразі уся територія України перебуває в оновленій «зеленій» зоні – масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.

Однак у МОЗ уже прогнозують повернення жорсткого карантину та переведення країни в «червону» зону. Там вважають, що через поширення штаму «Дельта» це лише питання часу.

Водночас головний санлікар Ігор Кузін спростував чутки про запровадження локдауну на початку вересня. За його словами влада відтягуватиме запровадження локдауну на максимально віддалений термін.