Угорщина продовжила можливість щеплення на кордоні для жителів Закарпаття до кінця серпня, пише у понеділок, 16 серпня, InfoPost.

Протягом липня уряд Угорщини створив мобільні пункти щеплення на своїх кордонах, надавши можливість безкоштовної вакцинації мешканцям прикордонних регіонів усіх країн-сусідок Угорщини: України, Сербії, Хорватії, Румунії, Словенії, Словаччини й Австрії. Однак, тільки для жителів Закарпатської області цю можливість щеплення на кордоні було продовжено до кінця серпня.

Крім того, тільки для громадян України, які є мешканцями Закарпатської області, угорський уряд виділив вакцину Janssen від американської компанії Johnson&Johnson, яка передбачає тільки одне щеплення. Для мешканців інших країн-сусідів Угорщини було передбачено різні види вакцини за принципами наявності та залишковості.

У серпні можливість вакцинуватись для жителів Закарпатської області залишається на двох пунктах пропуску: «Захонь-Чоп» і «Барабаш-Косино».

Після щеплення на кордоні люди отримують угорський сертифікат європейського зразка. У випадку з мешканцями Закарпатської області, сертифікати видаються через генеральне консульство Угорщини в Ужгороді.

До слова, за інформацією Закарпатської ОДА, в регіоні станом на кінець липня було відкрито понад 200 пунктів щеплень. За словами регіональної координаторки вакцинальної кампанії від Covid-19 у Закарпатській області Вікторії Тимчик, у регіоні є вся необхідна інфраструктура, аби робити 10 тис. щеплень на добу, але, на жаль, цей показник не досягається.

Станом на початок серпня більш ніж 100 тис. жителів Закарпаття отримали першу дозу вакцини, понад 50 тис. – другу. Тобто трохи більше 8 % від загальної кількості населення зробили одне щеплення і 4 – 5 % – два.