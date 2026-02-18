Журналісти порахували, хто контролює аптечний ринок України

Бізнесове видання «Forbes Україна» оприлюднило перелік найбільших аптечних мереж за підсумками перших трьох кварталів 2025 року та проранжувало їх за виторгом. До десятки найбільших за валовим прибутком потрапили чотири мережі родом із західного регіону. Це львівські «Подорожник», D.S. і «3і» та івано-франківська «Здорова родина».

Умовну першу сходинку посіла мережа «Аптека АНЦ». За три квартали минулого року вона має найбільший виторг – 34,3 млрд грн. Її власниками є запорізькі бізнесмени Костянтин Пучин, Андрій Ахтирський та Артур Кадушкін. Кількість аптек – 1620. «За рік мережа стала найбільш зростаючою серед аптечної десятки – компанія додала 242 точки», – йдеться в коментарі до рейтингу.

Львівська мережа «Подорожник» має найбільшу кількість торгових точок – 2309. Її власник – Олександр Федечко. Виторг, згідно з отриманою від цієї аптечної групи інформацією, становив 31,8 млрд грн.

Мережа «Аптека 9-1-1» родом з Харкова торік мала виторг 24,6 млрд грн за три квартали (дані платформи YouControl та аптечної програми «Моріон»). Власниці – Ануш Данієлян, Нуне Данієлян. Кількість аптек – 1770.

Мережею «Бажаємо здоровʼя» володіють київські підприємці – Ігор Пустовіт, Андрій Варченко та Олександр Кощій. Її виторг – 21 млрд грн. Кількість аптек – 1317.

Власником мережі «Аптека Доброго Дня» є Ігор Червоненко, брат колишнього народного депутата та ексміністра міністра транспорту Євгена Червоненка. Виторг – 9,5 млрд грн, який згенерували 784 аптеки.

Наступна в умовному рейтингу – мережа «Мед-сервіс» дніпровського бізнесмена Олега Токарева. Вона має 563 аптеки в різних регіонах країни, виторг становив 5,2 млрд грн.

Івано-франківська мережа «Здорова родина» належить місцевому підприємцеві Миколі Михайлюку. Її виторг – 5 млрд грн, а кількість аптек – 545. «Аптечна група «Здорова Родина» працює на ринку майже 30 років. [Торік] компанія зменшилась на 127 аптек. Окрім однойменної мережі, вона розвиває бренди «Сімейна аптека», «Аспіринка», «Йод» і «Сальве», останню компанія придбала у 2020-му», – йдеться в коментарі до рейтингу.

Наступною за виторгом є одеська мережа «Фармація», нею володіє місцевий підприємець Юрій Родін. Торік за три квартали вона отримала 3,8 млрд грн валового прибутку від 436 аптек.

Львівська мережа аптек «3і» належить Ігорю Павлишу. Її виторг – 3,5 млрд грн, а кількість аптек – 460. «Західноукраїнська мережа аптек «3і» за 2025 рік зросла на 11 аптек. Розвивається виключно на Заході та в Центрі України, включаючи Київ», – вказано в описі.

Ще одна львівська мережа в умовному рейтингу – D.S. Її власники: Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай. Виторг за три квартали 2025 року становив 0,9 млрд грн, кількість торгових точок – понад 400.

Нагадаємо, 2025 року Антимонопольний комітет України запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж («АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я») у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків. 64% роздрібного виторгу та 42% усіх аптечних точок країни, за даними комітету, належить саме цим компаніям.

За даними Apteka.ua, торік в Україні працювали близько 18,5 тис. аптек.