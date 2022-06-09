Пожежа виникла через дитячі пустощі, 4-річного хлопчика врятувати не вдалося

Внаслідок пожежі у господарській будівлі в селі Комарівці неподалік Сторожинця загинув 4-річний хлопчик. За інформацією рятувальників, у момент пожежі він разом із ще щонайменше однією дитиною перебували всередині будівлі зі сіном. Пожежа виникла після того, як хтось із дітей запалив сірники. Вогонь помітили сусіди, які й викликали на місце ДСНС. Одного з постраждалих із сильними опіками доставили до лікарні у Чернівцях, однак від отриманих травм він помер. Через смерть хлопчика правоохоронці розпочали розслідування.

Як повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, пожежа у Комарівцях сталася у середу, 8 червня. «Ймовірно, у будівлі діти гралися сірниками, а згодом очевидці помітили, що всю споруду охопив вогонь. Полум’я поширювалося дуже швидко, адже стіни будівлі були саманні, а всередині зберігалось сіно», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, площа загорання склала 200 кв. м. Всередині будівлі було кілька дітей, чотирирічний хлопчик отримав найсерйозніші опіки. Його у важкому стані доставили до лікарні у Чернівці, але медикам не вдалося врятувати життя дитини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків з догляду за дітьми). За даними слідства, дитина без нагляду бавилась у стодолі, де сталася пожежа. Наразі призначено експертизи для встановлення причини пожежі. Правоохоронці з'ясовують, де перебували батьки дитини.

Зазначимо, схожий випадок стався у вівторок, 7 червня, на Закарпатті: під час пожежі у селі Тур’ї Ремети постраждала 4-річна дівчинка. Рятувальники припускають, що дитина гралася із сірниками у надвірній споруді. Внаслідок пожежі господарська будівля згоріла повністю, також вогонь знищив три центнери сіна. Дівчинку з опіками обличчя та рук доставили до дитячої лікарні у Мукачеві.