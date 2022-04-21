Кадиров отримав план із ліквідації президента України 3 лютого під час зустрічі з Путіним

На початку лютого 2022 року ватажок Чечні Рамзан Кадиров особисто отримав від президента держави-терориста Росії Владіміра Путіна наказ убити президента України Володимира Зеленського. Кадиров пообіцяв голові Кремля, що його найманці це завдання виконають, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Радіо НВ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України, план Кадиров отримав 3 лютого під час відвідування Путіна. на цій зустрічі голова Чечні особисто пообіцяв Путіну, що «кадирівці» це завдання виконають. Водночас українська розвідка була обізнана із цими планами та пильнувала за діями ворога.

Для виконання завдання 26 лютого на територію України потрапили три групи найманців, за ними пильно стежили українські спецслужбовці.

«Вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці», – наголосив Данілов.

Зрештою, одна з них була знищена нашими військовими, а інші дві групи, зрозумівши провальність власного плану, втекли з території України.

За словами Олексія Данілова, зараз найманці з тих груп перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області та в Маріуполі.

«Але вони не в перших лавах ідуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно», – розповів Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що він не знає, де наразі знаходиться Кадиров.

«Точно можу сказати, що його тут ніколи і близько не було. Всі ці світлини, постановочні кадри, що він був на війні – повна нісенітниця. У себе, мабуть, десь сидить», – додав Данілов.

Як інформував ZAXID.NET, 7 лютого стало відомо, що під час вторгнення в Україну загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв.

26 лютого 450 «кадирівців» спробували десантуватися біля гостомельського аеропорту. Висадитися змогли лише найманці з одного літака. Їх розстріляли одразу на злітній смузі. Загальні втрати бійців Рамзана Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень осіб.

Сам Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців. Однак 28 лютого все ж визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена.

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін із «кадирівцями», загалом приблизно 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону: «Північ», «Південь» та ОМОН «Ахмат-Грозний».

Свій табір «кадирівці» облаштували у лісі під Бородянкою. Однієї ночі в таборі підірвали боєкомплект, тому частина бійців загинули.