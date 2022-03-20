«Кадирівці» деякий час перебували у таборі в лісі Київської області

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії (також відомі як «кадирівці» за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний. Про це пише «Радіо Свобода».

Повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у вторгненні Росії в Україну почали надходити з перших днів війни. На численних відео в соцмережах «кадирівці» хизувалися, як вони нібито виконували бойові завдання. Однак, як стверджують в контррозвідці СБУ, так звані «успіхи» соратників Рамзана Кадирова в Україні були вигаданим, а сам прихвостень Владіміра Путіна попри заяви так і не був в Україні.

До того, лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.

27 лютого стало відомо, що під час вторгнення в Україну загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв.

26 лютого 450 «кадирівців» спробували десантуватися біля гостомельського аеропорту. Висадитися змогли лише найманці з одного літака. Їх розстріляли одразу на злітній смузі. Загальні втрати бійців Рамзана Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень осіб.

Сам Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців. Однак 28 лютого все ж визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена.

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін із «кадирівцями», загалом приблизно 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону: «Північ», «Південь» та ОМОН «Ахмат-Грозний».

Свій табір «кадирівці» облаштували у лісі під Бородянкою. Однієї ночі в таборі підірвали боєкомплект, тому частина бійців загинули.

«З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що «кошмарили» місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж», – йдеться у повідомленні.

Тобто «кадирівці» перебувають в Україні від початку війни, проте їхньої участі в боях жодного разу не побачили. За даними контррозвідки СБУ, 13 березня «кадирівців» вивели з Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Однак Кадиров днями заявив, що нібито відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв стверджує, що бойовиків Кадирова називають «PR-військами». Адже все, що вони роблять, це знімають контент для соцмереж.