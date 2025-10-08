Щоб продовжити термін придатності капусти, перед збиранням потрібно знати кілька тонкощів

У жовтні завершується сезон збирання капусти, після чого її зазвичай закладають на зберігання. У холодильнику качани зберігаються не більше як місяць, але дотримуючись кількох правил капуста може пролежати майже рік. УНІАН розповідає, де і як потрібно зберігати капусту.

Як підготувати капусту до зберігання?

Збирати врожай потрібно тільки в суху погоду. Тому перед тим, як зберегти капусту на зиму без погреба переконайтеся, що за тиждень до збору не буде дощів.

Потім кожен качан потрібно оглянути та прибрати ті, що мають підгнилі, м’які частини. Мити капусту не потрібно, але бажано обсушити в теплому та добре провітрюваному приміщенні.

Як зберігати капусту, якщо немає погребу?

Щоб капуста пролежала свіжою понад рік, потрібно зробити так, щоб качани не торкалися один одного. Для цього кожну капустину можна загорнути в плівку чи папір або пересипати тирсою чи піском. У такому вигляді овочі потрібно закласти у великий ящик хвостиком вниз. Бажано, щоб піддон стояв не на підлозі, а на ніжках – тоді в ньому буде хороша циркуляція повітря.

Якщо у вас є сухий підвал, то капусту варто розкласти на полицях в один шар, але якомога далі від інших овочів та фруктів. Між ними можна покласти шматки пінопласту, які вбиратимуть вологу.

Качани можна зберігати в будь-якому доступному місці – у коморі, кухонній шафі та на заскленому балконі. Головна умова, щоб у приміщенні не було вологи та мінусової температури, інакше плоди згниють або замерзнуть.