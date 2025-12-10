Важливо контролювати сумарну потужність підключених приладів

Портативні зарядні станції стали популярними у багатьох українських домах, особливо через часті відключення світла. Але експерти з техніки наголошують: неправильне розташування пристрою може призвести до перегрівання, короткого замикання та навіть пожежі. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, важливо знати, де розміщувати станцію не рекомендують. Про це пише Gazeta.ua.

Зони з підвищеною вологістю

Волога є головним ворогом акумуляторної техніки. Ванна кімната, ділянки поруч із кухонною мийкою, сирі підвали та гаражі без вентиляції – це місця, де вода або конденсат легко проникають усередину корпусу. Навіть мінімальна кількість рідини здатна спровокувати коротке замикання, що може завершитися пожежею або повною поломкою станції.

Різкі перепади температури шкодять акумулятору

Зарядні станції дуже чутливі до холоду та спеки. Узимку неопалюваний балкон різко охолоджує батарею, знижуючи її ємність та швидкість заряджання. У спеку пристрій перегрівається, що прискорює зношення акумулятора.

Фахівці рекомендують дотримуватися температури 10-25 °C. Підвіконня, на яке довго світить пряме сонце, теж є невдалим місцем, перегрів може пошкодити внутрішні елементи батареї.

Нестійкі поверхні та місця активного руху

Хиткі полиці, краї столів, коридори, де часто проходять люди, а також зони, де граються діти або тварини, становлять реальний ризик падіння пристрою. Навіть якщо корпус після падіння виглядає цілим, усередині можуть утворитися мікротріщини чи пошкодження, які проявляться пізніше та стануть причиною небезпечної несправності.

Перевантаження станції

Важливо контролювати сумарну потужність підключених приладів. Перевищення допустимого навантаження викликає перегрів і скорочує строк служби акумулятора. Виробники також наголошують на необхідності використовувати лише оригінальні або сертифіковані кабелі, адже неякісні зарядні шнури можуть призвести до короткого замикання.

Не допускайте повного розрядження батареї

Повне «обнулення» акумулятора з часом погіршує його ресурс. Щоб продовжити життя станції, бажано підтримувати рівень заряду в межах 20-80%. У разі поломки слід звертатися лише до сервісного центру, самостійне розбирання корпусу може бути небезпечним.