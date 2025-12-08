Під час пікових навантажень мережа працює значно гірше

В Україні відключення електроенергії впливають на роботу мобільних мереж та домашнього інтернету. Базові станції працюють від генераторів і акумуляторів, які мають обмежений ресурс, а збільшене навантаження на мережі під час блекаутів часто призводить до перебоїв. Оператори та Мінцифри радять заздалегідь підготуватися, щоб не залишатися без зв’язку у критичний момент. Детальніше про це пише «РБК-Україна».

Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень

Першою допомогою при зникненні сигналу є національний роумінг. Він дозволяє автоматично або вручну переключитися на мережу іншого оператора без додаткових налаштувань чи зміни номера. Під час відключень варто віддавати перевагу голосовим дзвінкам, SMS та текстовим повідомленням у месенджерах, вони менш вимогливі до якості мережі та працюють стабільніше за відеодзвінки чи передавання медіа.

Оператори радять у налаштуваннях смартфона ввімкнути автоматичний вибір мережі або вручну обрати іншу доступну мережу, якщо телефон не під’єднується самостійно.

Як забезпечити собі альтернативні канали зв’язку

Мобільні оператори наголошують, що українцям варто мати не один, а кілька способів зв’язку. Ключову роль відіграє домашній інтернет, особливо той, що може працювати без зовнішнього живлення. Енергоефективні технології дозволяють провайдерам підтримувати інтернет-підключення навіть під час тривалих блекаутів, тож користувачам достатньо заживити лише власний роутер та термінал.

Для власників сучасних смартфонів корисною буде функція VoWiFi. Це можливість здійснювати дзвінки через Wi-Fi навіть тоді, коли мобільна мережа недоступна або працює нестабільно.

Які технології забезпечують роботу інтернету без світла

Мінцифри рекомендує уточнити у провайдера, яку технологію використовують у вашому районі. Різні типи мереж витримують різний час без електрики:

xPON працює до 72 годин і вважається найефективнішим рішенням для тривалих відключень. FTTx забезпечує зв’язок у середньому 4-8 годин. DOCSIS може тримати мережу до 8 годин. xDSL здатний працювати кілька годин, у деяких випадках – до доби.

Якщо провайдер не використовує енергоощадні технології, можна знайти альтернативний варіант на спеціальних онлайн-картах або дізнатися про доступних операторів у сусідів. Після підключення бажано придбати павербанк для роутера та ONU, щоб ваше обладнання залишалося активним навіть без електропостачання.

Додаткові способи залишатися на зв’язку

Корисно заздалегідь завантажити карту Пунктів незламності у застосунку «Дія». У цих локаціях можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати необхідну інформацію навіть під час повного блекауту.

Як користуватися інтернетом і мобільним зв’язком ощадливо

Під час пікових навантажень мережа працює значно гірше, тому важливо зменшити споживання трафіку. Для цього рекомендують:

вимкнути автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах;

не користуватися відеоплатформами та важкими сервісами;

уникати перегляду тіктоку та інших додатків, які створюють великий трафік;

для ютубу завантажувати відео заздалегідь та переглядати їх офлайн.

Ощадливе користування зв’язком допомагає уникнути перевантаження мереж і може створити можливість для інших абонентів зробити важливий дзвінок чи викликати допомогу.