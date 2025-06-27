Щоб напій не зіпсувався, важливо правильно його зберігати

Після відкриття пляшки вино може змінити смак через контакт з повітрям та навіть перетворитися на оцет. Щоб напій не зіпсувався, важливо правильно його зберігати. Як це робити, розповідає «24 канал».

Як зберігати відкрите вино?

Відкрите вино потрібно добре закрити та поставити його у темне місце, температура якого перебуватиме в діапазоні 7-18°С. Це може бути комора, підвал чи шафа.

Але зберігати вино в холодильнику не варто. Краще охолоджувати вино лише перед подачею.

Сомельє радять вжити відкрити вино в наступні 3-5 днів. Хоча деякі вина можна зберігати трішки довше, однак смак напою буде ставати з кожним днем гірше.