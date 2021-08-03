Руйнуємо популярні міфи про вино

Головний міф про вино – в ньому складно розбиратися, тому простіше запам'ятати кілька «перевірених» правил і керуватися ними при виборі. Разом з оновленою Villa Krim, лідером серед українських виробників вина, руйнуємо популярні міфи, які заважають насолоджуватися смаком напою.

1. Якщо не знаєш, що брати, бери французьке – не прогадаєш

Країна походження вина не впливає на якість. Вона залежить від багатьох факторів, в тому числі, особливостей конкретного терруара – району з характерним тільки для нього поєднанням ґрунту, рельєфу і мікроклімату.

Постійно вибирати вина тільки однієї країни – свідомо позбавляти себе нових смаків. У світі зростає інтерес до виноробних регіонів, які раніше не були на слуху: Болгарії, Румунії та півдня України.

На українських терруарах вирощують не тільки місцеві сорти винограду, наприклад сухолиманський білий або одеський чорний, але й каберне, піно нуар, шардоне, рислінг й інші європейські сорти. У поєднанні з традиціями і сучасними технологіями, це дозволяє українським виноробам тримати марку і створювати вино за світовими стандартами. У цьому сенсі немає різниці між вином родом з України, Франції або Чилі. Хіба що ціна, яка на українські вина більш приємна через відсутність транспортних витрат і мит.

2. Червоне роблять з червоного винограду, біле – з білого.

З червоного винограду можна отримати як червоне, так і біле вино – різниця формується на основі того, як швидко сік відокремлюють від шкірки, кісточок і гребенів. Показовий приклад – класичний червоний сорт винограду каберне совіньйон. Коли його віджимають найлегшим пресом і відразу ж видаляють мезгу, отримують біле вино.

Знайти біле або червоне вино Villa Krim на полиці стало набагато простіше. На оновлених етикетках з'явилися яскраві кольорові акценти: ніжно-бірюзовий для білого і рожевого вина, наприклад на етикетках Shateau Baron або Shateau Le Grand, і яскраво-оранжевий – для червоного Merlo, Shevalie Rouge або Pinot Noir.

3. Якщо вино залишає сліди на губах, значить воно неякісне.

Винний наліт на келихах і губах може залишатися після будь-якого вина – як високої, так і сумнівної якості. Відмінність в тому, які речовини за це відповідають.

Неякісне вино фарбує через вміст штучних барвників, а сліди від якісного вина з'являються через вміст поліфенолів – речовин рослинного походження, які містяться у винограді. Вони надають кольору ягодам і вину, а іноді залишають червоний або фіолетовий наліт на губах, язику та зубах. Високим вмістом поліфенолів відрізняються сорти з товстою шкіркою: пінотаж, каберне совіньйон, каберне фран, шираз та мальбек.

Щоб знайти на полиці якісний напій, краще орієнтуватися на ціну. Вартість якісного українського вина в супермаркеті може коливатися в межах 60–100 гривень. Оскільки для виробництва 1 л натурального вина потрібно в середньому 2 кг винограду, який, залежно від сорту, коштує 12–15 гривень. До цієї суми додаються витрати на виробництво, вартість пляшки з етикеткою і корка, акцизний збір, націнки виробника та магазину. Тому пропозиції дешевше 60 гривень повинні вас насторожити.

4. Якщо у вині є осад, воно зіпсоване.

Невеликий осад у вині у вигляді кристалів допустимий. Ці частинки, або як їх ще називають – винний камінь – утворюються в результаті хімічної реакції винної кислоти та калію, що містяться у вині. Винний камінь має ряд корисних елементів у своєму хімічному складі: калій, залізо, магній, йод і бета-каротин. Він може з'являтися з різних причин, але якщо мова йде про натуральні вина від перевіреного виробника, осад не шкодить здоров'ю і не впливає на смак.

5. Солодке вино для тих, хто нічого не розуміє.

Солодке вино – така ж класика виноробства, як і сухе. Попри те, що десертні та кріплені вина вийшли з моди, вінтажні рислінг, сотерни або портвейни становлять інтерес для колекціонерів і часто є найдорожчими лотами на винних аукціонах. Солодке або напівсолодке вино стане справжньою знахідкою для любителів незвичайних поєднань. Наприклад, Villa Krim Muscat Riviera з сирами Рокфор або Дор Блю, біле напівсолодке Villa Krim Traminer Blanc в парі з картоплею фрі. Будьте відкриті для експериментів і вам відкриються нові смакові враження.

Щоб насолоджуватися вином, не потрібно бути професіоналом, головне – звільнитися від упереджень і не боятися експериментувати. А оновлена ​​Villa Krim допоможе зорієнтуватися на полиці незалежно від того, обираєте ви вино до важливої ​​дати, або хочете отримати насолоду від келиха за сімейною вечерею.