Жовтий архангел

Не всі декоративні рослини безпечні для саду, деякі з них попри привабливий вигляд можуть створювати серйозні проблеми. Вони здатні швидко розростатися, витісняти місцеві види, порушувати баланс екосистеми та вимагати постійного контролю. Іноді такі рослини навіть можуть бути токсичними або шкодити будівлям через агресивну кореневу систему. Про кілька прикладів зелених небезпечних сусідів, яких варто уникати біля дому пише NV.

Рододендрон понтійський – активно розростається, пригнічуючи сусідні культури. Його листя та коріння виділяють речовини, що уповільнюють ріст інших рослин поблизу.

Кипарис Лейланда – швидкозростаюче вічнозелене дерево, яке затінює все довкола і потребує регулярного обрізання, щоб не захопити надто багато простору.

Гімалайський бальзам – агресивна рослина, яка стрімко розмножується та витісняє місцеву флору. Здатна спричинити ерозію ґрунту, що може підвищити ризик затоплень.

Жовтий архангел – декоративна рослина, що легко вкорінюється і розповсюджується під землею, витісняючи інші, менш витривалі види.

Монбреція (крокосмія) – утворює щільні зарості, які складно контролювати. Через це інші рослини мають менше простору для росту, що знижує загальне біорізноманіття.

Звичайний бамбук – хоч і виглядає екзотично, має надзвичайно агресивну кореневу систему. Якщо його не обмежувати, він може пошкодити фундаменти та інші насадження.

Вишневий лавр – формує густі кущі, що швидко захоплюють простір. Його листя та ягоди містять токсичні сполуки, які становлять небезпеку для дітей та тварин.