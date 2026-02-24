Декоративні чагарники, квіти чи дерева, які виглядають гарно, можуть містити токсичні речовини

Плануючи озеленення двору або саду, важливо звертати увагу не лише на зовнішню привабливість рослин, а й на їхню безпеку. Декоративні чагарники, квіти чи дерева, які виглядають гарно, можуть містити токсичні речовини, здатні завдати шкоди дітям, домашнім тваринам або навіть дорослим. Які квіти не варто садити, пише House Beautiful.

Небезпечні чагарники та декоративні культури

Олеандр – поширений декоративний чагарник з яскравими квітами, але всі його частини містять отруйні сполуки, які можуть викликати сильне отруєння при контакті або випадковому проковтуванні.

Рододендрони та азалії, популярні завдяки рясному цвітінню, також містять токсини, що здатні впливати на серцевий ритм і нервову систему.

Тис має дуже красиві блискучі голки і червоні ягоди, але вони містять отруйні речовини, що можуть викликати судоми, порушення дихання і навіть смерть тварин або людей.

Отруйні квіти та цибулинні

Наперстянка може бути привабливою у сільських садах, але всі частини цієї рослини містять серцеві глікозиди, які можуть спричинити серцеві розлади при випадковому вживанні.

Конвалія, незважаючи на ніжний аромат, містить токсичні карденоліди, що впливають на серце і можуть викликати блювоту або порушення ритму.

Нарциси та споріднені цибулинні рослини також можуть бути небезпечними через високий вміст токсинів у цибулинах, що може призвести до серйозних симптомів при контакті.

Інші небезпечні види

Бур’ян Сосновського, який часто розповсюджується як агресивна рослина, містить у соку фуранокумарини, що у поєднанні з ультрафіолетом викликають сильні опіки і тривалу чутливість шкіри.

Паслін, з потенційно привабливими ягодами, може викликати дерматит і отруєння, особливо якщо його плоди випадково з’їдять діти або тварини.

Омела є ще однією рослиною з високою токсичністю, вплив якої може спричинити блювоту, утруднене дихання і прискорене серцебиття.

Коли озеленюєте ділянку або сад, уважно вивчайте властивості рослин і уникайте тих, що можуть становити загрозу для здоров’я ваших рідних і вихованців.