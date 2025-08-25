Жінки-ФОПи теж можуть отримати декретні виплати: яка сума й умови у 2025 році
Жінки, які зареєстровані як фізичні особи підприємці, мають право на отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами від держави. Яку суму виплат можна отримати та за яких умов, пояснює у своєму телеграм-каналі податковий консультант Михайло Смокович.
Декретні виплати залежать від ЄСВ
На отримання виплати декретних від держави можуть розраховувати підприємиці, які сплачують єдиний соціальний внесок. Від розміру ЄСВ залежить і сума виплат – чим більший внесок, тим більші декретні.
Якщо жінка платить мінімальний ЄСВ – 1760 грн в місяць, – то її декретні виплати становитимуть 33 114,06 грн. При чому виплату вона отримає навіть у випадку, коли сплатила ЄСВ лише за один місяць – коли йшла в декрет.
Якщо жінка сплачує максимальну суму ЄСВ – 35 200 грн в місяць, то отримає значно більшу виплату.
«Останній раз по розрахунку на червень отримали суму декретних 579 945, 24 грн. Сума залежить від місяця розрахунку та суми сплаченого ЄСВ за 12 місяців, тому в кожного буде своя», – пояснює Михайло Смокович.
Як підприємниці отримати виплату від держави
Щоб отримати виплату, потрібно:
- сплачувати ЄСВ до настання страхового випадку;
- отримати електронний лікарняний на 30-му тижні вагітності;
- подати довідкову декларацію з додатком ЄСВ для нарахування страхового стажу;
- замовити довідку про відсутність заборгованості;
- відкрити рахунок для соціальних виплат;
- подати заяву-розрахунок про виплату коштів до ПФУ.
Виплата здійснюється державою впродовж трьох днів після того, як заяву-розрахунок буде прийнято.