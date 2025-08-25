Сума декретних виплат залежить від сплати жінкою єдиного соціального внеску

Жінки, які зареєстровані як фізичні особи підприємці, мають право на отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами від держави. Яку суму виплат можна отримати та за яких умов, пояснює у своєму телеграм-каналі податковий консультант Михайло Смокович.

Декретні виплати залежать від ЄСВ

На отримання виплати декретних від держави можуть розраховувати підприємиці, які сплачують єдиний соціальний внесок. Від розміру ЄСВ залежить і сума виплат – чим більший внесок, тим більші декретні.

Якщо жінка платить мінімальний ЄСВ – 1760 грн в місяць, – то її декретні виплати становитимуть 33 114,06 грн. При чому виплату вона отримає навіть у випадку, коли сплатила ЄСВ лише за один місяць – коли йшла в декрет.

Якщо жінка сплачує максимальну суму ЄСВ – 35 200 грн в місяць, то отримає значно більшу виплату.

«Останній раз по розрахунку на червень отримали суму декретних 579 945, 24 грн. Сума залежить від місяця розрахунку та суми сплаченого ЄСВ за 12 місяців, тому в кожного буде своя», – пояснює Михайло Смокович.

Як підприємниці отримати виплату від держави

Щоб отримати виплату, потрібно:

сплачувати ЄСВ до настання страхового випадку;

отримати електронний лікарняний на 30-му тижні вагітності;

подати довідкову декларацію з додатком ЄСВ для нарахування страхового стажу;

замовити довідку про відсутність заборгованості;

відкрити рахунок для соціальних виплат;

подати заяву-розрахунок про виплату коштів до ПФУ.

Виплата здійснюється державою впродовж трьох днів після того, як заяву-розрахунок буде прийнято.