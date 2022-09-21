Пропозиція стосується українців, які переїхали до РФ після 2014 року

У Держдумі запропонували першими відправити на фронт українців-переселенців. Зокрема, йдеться про жителів «ДНР» та інших українців, які виїхали до Росії після 2014 року. З такою ініціативою виступив депутат Віталій Мілонов. Про це він написав у соціальних мережах, повідомляє ТСН.

Мілонов вважає, що загальна мобілізація не потрібна. На його думку, необхідно призвати 400-500 тисяч «найбільш підготованих», передовсім – усіх українців, які переїхали до РФ після 2014 року, зокрема жителів псевдореспубліки «ДНР». На його думку, саме вони мають воювати за свою «нову батьківщину».

«Звичайно, всіх громадян-чоловіків призовного віку, які з 2014 року приїхали з ДНР. Я вважаю, що їх священний обов'язок – поїхати воювати за батьківщину», – написав Мілонов.

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Також Мілонов вважає, що останні події – «хороша перевірка для Росії».

Нагадаємо, що у середу, 21 вересня, Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.