Через провал мобілізаційних заходів військово-політичне керівництво РФ вирішило перекинути десантників із Сирії в Україну. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для поповнення бойових втрат керівництво РФ прийняло рішення про виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з Сирії.

«Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що лікарні окупованої Горлівки переповнені важкопораненими російськими військовими.

Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області прибули два великогабаритні вантажні автомобілі з тілами загиблих військових із 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Їх точна кількість невідома.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, станом на 20 вересня, Росія втратила близько 54 810 військових.