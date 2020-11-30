Забудовник вирив котлован на вул. Веселій, 9 і почав прокладати основу під фундамент

Новообраний депутат Бродівської міської ради Роман Зробок розпочав будівництво двоповерхового торгового центру, не маючи дозволу ДАБІ на початок робіт. Будівництво ведеться в центрі міста у безпосередній близькості до аварійного 100-річного будинку. Дозволів на будівництво не бачили ні мешканці сусіднього до будівельного майданчика будинку, ні місцева влада Бродів. Роман Зробок не показав документів і журналістці ZAXID.NET.

В середині жовтня на вулиці Веселій, 9 у центрі Бродів облаштували будівельний паркан. Паркан встановили за 1,5 метри від існуючого 100-річного будинку, який перебуває в аварійному стані. На паркані не було паспорту об’єкту, щоб мешканці могли дізнатись про наявність дозволів та проекту будівництва.

«Одразу після виборів, 26 жовтня, почали рити глибокий котлован. Коли почали будівництво, у моєму будинку почались вібрації, шум, почала шпаклівка в будинку тріскати, тряслися вікна. За тиждень в мене з’явилась тріщина у квартирі. Забудовник стверджує, що все безпечно. Але ми не бачили проекту будинку, дозволів. Забудовник відправляє нас у мерію, а мерія каже йти до забудовника», – розповідає ZAXID.NET мешканка сусіднього до будівельного майданчика будинку Оксана Думінська.

Забудовник цієї земельної ділянки площею 0,04 га – новообраний депутат Бродівської міської ради від партії «Сила і честь» Роман Зробок. За словами Оксани Думінської, на зборах з мешканцями аварійного будинку депутат мав показати дозвіл на будівництво, але не зробив цього. Він також не показав дозвільні документи місцевим журналістам телеканалу «Броди News».

ZAXID.NET також звернувся до Романа Зробка, щоб отримати документи, які дозволяють депутату вести будівництво. Роман Зробок ще 27 листопада заявив, що надішле усі дозволи редакції, однак станом на 30 листопада цього не зробив.

«Я забувся. Людина забувається – це нормально. По-друге, я нікому нічого не зобов’язаний», – сказав Роман Зробок, знову пообіцявши надіслати документи у редакцію 1 грудня.

Детальний план території для будівництва торгового центру на вул. Веселій, 9 Бродівська міськрада затвердила у 2017 році. Влітку цього року Роман Зробок викупив земельну ділянку за цією адресою. Згідно з інформацією з Державного реєстру нерухомості, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування об’єктів ринкової інфраструктури. Будівництво торгового центру не суперечить цьому призначенню.

Міський голова Бродів Анатолій Белей розповів ZAXID.NET, що також не бачив дозволу на будівництво торгового центру на вул. Веселій. Він також повідомив, що забудовник вже припинив роботи на будівельному майданчику через стан свого здоров'я.

«Він мав отримати дозвіл від ДАБІ. Але зараз він на зв'язок не виходить. Він мені відписав, що у зв’язку із хворобою припинив роботи і він не у Бродах. Я не бачив дозволу на будівництво і його [Романа Зробка] теж не бачив», – сказав Анатолій Белей.

Мешканці аварійного будинку на вул. Веселій уже написали колективну заяву у поліцію щодо незаконного будівництва.

35-річний Роман Зробок пройшов депутатом від партії «Сила і честь» у Бродівську міську раду під час місцевих виборів у 2020 році.