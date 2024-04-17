Управління дорожнього господарства поскаржилось, що немає грошей навіть на "некритичний ямковий ремонт"

Депутат Львівської облради від партії «Слуга народу» Юрій Доскіч ініціював звернення до Львівської обласної військової адміністрації про виділення додаткових коштів на утримання доріг в області. Про це повідомляє прес-служба ЛОР.

Попросити більше грошей на дороги Юрій Доскіч запропонував після засідання постійної комісії з питань інженерного господарства та інфраструктури ЛОР, на якому депутати слухали звіт директора департаменту дорожнього господарства ЛОВА Ореста Шуліковського.

У 2023 році на експлуатацію й утримання автомобільних доріг Львівщини в бюджеті області було 390 млн грн, розповів Орест Шуліковський. З них 315 млн грн витратили на дороги місцевого значення: латання ям на площі 33 тис. кв. м, асфальтування 29 км доріг, грейдерування 844 км.

Також торік в області встановили 1613 дорожніх знаків, нанесли 505 км дорожньої розмітки і облаштували 320 пішохідних переходів.

Окрім того, громади Львівщини виділили області цільові субвенції на ремонт доріг – 418 млн з їхніх 585 млн витратили на утримання доріг місцевого значення в цих громадах.

Цього року в бюджеті області на експлуатацію і утримання доріг передбачено лише 100 млн грн (без урахування субвенцій з бюджетів громад). 52 млн грн із них витратили взимку, решту планують витратити на ліквідацію аварійних ситуацій і грейдурування. На латання ям грошей вже не вистачить.

Ініціативу Юрія Доскіча підтримали інші депутати-члени комісії: Тарас Подвірний, Захар Миляник, Василь Баран, Андрій Дума, які представляють партії «За майбутнє», «Голос», «ЄС».

Як писав ZAXID.NET, вже другий рік поспіль бюджет Львівської області одноосібно затверджує Максим Козицький, голова Львівської ОВА, який також є головою Львівської обласної організації партії «Слуга народу».