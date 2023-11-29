У середу, 29 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як мільярди наших з вами гривень витрачають з бюджету на будь-що, але не на перемогу.

Поки журнал The Economist пише про падіння рейтингу підтримки Президента Зеленського до 32%, на місцевому рівні у нашій владі відбуваються процеси, які безпосередньо на цю підтримку впливають. Через систему «Шлях», яку контролюють обласні військові адміністрації, і далі тікають за кордон ухилянти, а переможцями тендерів на мільярди гривень стають фірми близькі серцю чиновників.

Маємо кілька нових таких історій на Львівщині. Поліція викрила групу з чотирьох людей, які за гроші допомагали ухилянтам від війська виїхати з країни. Послуги цієї групи коштували 4500 доларів. До речі, серед підозрюваних двох військових, а один із них ще й помічник депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Його ім’я Андрій Тупіс і він декілька років працював помічником відомого політика. Ганущин до кінця 2020 року був головою Львівської обласної ради, а минулого року пішов воювати як офіцер 103 окремої бригади сил ТрО. Політик уже відреагував на затримання свого помічника.

Цей випадок нагадує нам про нещодавнє затримання Михайла Міхняка у Львові, який називав себе помічником теперішнього в.о. голови Львівської обласної ради, представника «Слуги народу» Юрія Холода і теж займався платною відправкою ухилянтів за кордон. Холод після викриття Міхняка швиденько відхрестився від нього, хоча журналісти публікували переписку, де обоє нібито уточнюють список осіб на виїзд з країни.

Окрім постійних скандалів з системою «Шлях» Львівська обласна військова адміністрація продовжує укладати підозрілі угоди на мільярди гривень під час війни. Журналісти ZAXID.NET звернули увагу, що вже у цьому році департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів кілька десятків публічних закупівель на ремонти та утримання доріг на загальну суму 7,8 млрд грн. 80% цієї суми отримала одна львівська фірма «Шляховик-Т», яка виграла усі найдорожчі тендери.

Будівництво і ремонт доріг були і залишаються поширеною можливістю для привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Мова йде про 30-40% від тендерних сум, які можуть легко розчинитися в кишенях учасників схеми. Третина від шести мільярдів, які отримає з бюджету Львівщини і держави фірма «Шляховик» це два мільярди гривень. Такі гроші зазвичай на дорозі не валяються.

У відомстві Максима Козицького кажуть, що з тендерами все гаразд. Керівник департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський запевнив журналістів, що угоди відповідають законодавству, а фірма-переможець запропонувала найвигіднішу цінову пропозицію, що дозволить департаменту зекономити більше 20% від очікуваної вартості.

Повірити в таку самовіддану економію надзвичайно складно, бо в кошториси дорожніх робіт традиційно закладали корупційну маржу. І коли одна компанія отримує аж таку перевагу і бере три найдорожчі тендери на утримання та поточний ремонт доріг на майже п’ять мільярдів гривень, то це викликає певні сумніви. А коли зважити, що увесь бюджет Львівської області на наступний рік становить трохи більше шести мільярдів гривень, то ці сумніви лише зростають.

Звісно, що роботи по мільярдних тендерах розраховані і на наступний рік, а кошти на них передбачені і з державного бюджету, однак це не знімає питання, чому у воюючій країні величезні суми спрямовують на невійськову інфраструктуру. У тому ж місті Львові поява бригади ремонтників, які латають яму на вулиці міста, вже викликає істеричні крики у соцмережах. А тут мільярди з ОДА дають одній компанії і жодної реакції.