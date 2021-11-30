Пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту у Львові відкрили 26 серпня

Петиція про демонтаж пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту на площі Маланюка у Львові не отримала підтримки депутатів Львівської міської ради. На засіданні 30 листопада депутати розглянули і обговорили цю петицію, однак за демонтаж проголосували лише 12 депутатів з «Європейської солідарності» і «Свободи».

Петицію про демонтаж памятника Ксаверу Моцарту зареєстурвала 30 вересня зареєструвала львів'янка Наталія Криничанка. Вона вважає, що пам'ятник встановлений не законно й «спотворює мистецький простір Львова». Петиція змогла зібрати необхідні для розгляду депутатами 500 голосів за півтора місяці.

Натомість 25 листопада львів'янка Дарина Лаврін зареєструвала петицію проти знесення пам’ятника Ксаверу Моцарту. Ця петиція зібрала необхідні голоси за лічені години.

Під час засідання сесії 30 листопада свою позицію висловили представники усіх фракцій. Зокрема, керівник фракції «Варти» Юрій Мартинюк заявив, що претензії львів'ян стосуються не мистецької цінності скульптури, а місця, де вона розміщена. Голова фракції «Європейської солідарності» Петро Адамик закликав колег по фракції не підтримувати цю петицію і запропонував провести громадські слухання, щоб визначити доцільність перебування пам'ятника Моцарту саме на площі Маланюка. Депутати також говорили про необхідність мораторію на встановлення нових пам'ятників в місті. Під час голосування за це питання лише 12 депутатів з «Європейської солідарності» і «Свободи» підтримали петицію про демонтаж пам’ятника (результати поіменного голосування), серед яких виявився і секретар ради Маркіян Лопачак. Він пояснив, що не згоден з тим, що пам’ятник Моцарту встановили саме на площі Маланюка. Найцікавіше з Ратуші: текстова трансляція ZAXID.NET

Нагадаємо, що пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту у Львові встановили у межах п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt та на честь його 230-річчя з дня народження. Пам’ятник спроектував австрійський скульптор Себастьян Швайкерта.