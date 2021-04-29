Народні депутати від президентської партії «Слуга народу» та ще близько два десятки їхніх співпартійців зі Київської обласної ради відвідували заклади, попри те, що в Києві вже діяв жорсткий карантин, який передбачав заборону на роботу закладів громадського харчування, крім як на винос чи доставку. Про це йдеться в розслідуванні проекту «Схеми», опублікованому в четвер, 29 квітня.

Так, 8 квітня, коли в Києві вже діяв посилений карантин, журналісти зафіксували біля ресторану Adriatic, розташованому в урядовому кварталі в центрі міста, припарковані автомобілі преміум-класу, серед яких був і Range Rover народного депутата від «Слуги народу» та голови комітету паралменту з питань бюджету Юрія Арістова.

Журналісти виявили, що на третьому поверсі згаданого закладу горіло світло, хоча вікна були зашторені. Вже згодом знімальна група зафіксувала, як нардеп Арістов спустився з третього поверху та покинув ресторан через кухню.

Це не єдиний візит Арістова до Adriatic, вказують «Схеми». Журналісти знову помітили авто нардепа біля ресторану 12 квітня. Цього разу він покинув ресторан в компанії Євгенії Дубінської – президентки громадської спілки «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ». Сам Юрій Арістов зізнався «Схемам», що відвідував цей заклад, щоб «поспілкуватися із другом».

Також журналісти проекту «Схеми» зафіксували і інших народних депутатів від «Слуги народу», які нехтували обмеженнями в розпал карантину в Києві. Так, 20 квітня нардепи Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко збиралися в заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park, співвласником якого є їхній однопартієць із Київської облради Сергій Левченко, який також був присутнім в закладі. Окрім ним, зустріч в конференц-залі відвідали ще майже два десятки депутатів Київської обласної ради від «Слуги народу». Деякі з них пояснили, що відвідали цей комплекс, щоб «поспілкуватися», оскільки через карантин робота обласної ради була «паралізована».

Нагадаємо, що попри суворі карантинні обмеження у Києві, нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко влаштував вечірку у готелі Fairmont на Подолі з нагоди дня народження дружини Алли Барановської.

Тищенко тоді запевняв, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Ця інформація дещо суперечить повідомленню журналістів проекту «Схеми», які нарахували не менше 30 гостей. Серед іншого святкування відвідав колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін. А також колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills Аріе Шварц.

На вечірці також був колишній народний депутат від «Слуги народу», а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.